«Non ci siamo accorti di nulla. Il fumo densissimo stava entrando dappertutto. A un certo punto - racconta Giorgia Rigatti (nella foto) che assieme al fidanzato Juri e al figlio di sei anni, stava dormendo al primo piano mentre sotto si scatenava l’inferno - ho sentito il campanello di casa, più volte. Ho sentito l’odore del fumo; subito ho pensato ai ladri; poi ci siamo svegliati di soprassalto e abbiamo capito. Non si poteva scendere. Il fuoco e le fiamme erano arrivati alle scale. Sono stati minuti interminabili, fino a quando sono arrivati i vigili del fuoco e ci hanno salvato».

Questo il racconto drammatico, anche se per fortuna a lieto fine, della giovane madre che abita con la famiglia al primo piano sopra il ristorante Tex Mex andato a fuoco venerdì verso le 3 di notte, mentre al secondo vive la nonna Lucia Rigatti.

«Appena uscito dalla finestra dell’ufficio - dice Tiziano Sessa, titolare del Tex Mex - ho chiamato i vigili del fuoco, mia moglie e ho cercato di telefonare a Lucia ma non rispondeva. Allora ho fatto il giro della casa e mi sono attaccato al campanello, anche se le scale ormai erano impraticabili. Sono stati minuti drammatici e interminabili. Loro si sono affacciati alle finestre ma non potevano scendere. Il fumo stava invadendo i loro appartamenti. Sono usciti sul terrazzo su lato est ma non c’era modo di venire giù».

Intanto le fiamme all’interno del locale progredivano: «Sono scoppiati tutti i vetri. A un certo punto - ricorda Sessa - il fuoco deve aver raggiunto il bancone bar e tutte le bottiglie di superalcolici. È stata come benzina, il rogo ha preso ancora più vigore».

Intanto, al piano di sopra, la famiglia ha gioito all’arrivo dei vigili del fuoco che con la scala hanno raggiunto la finestra sul lato della strada e hanno portato in salvo tutta la famiglia. «Voglio ringraziare di cuore i vigili del fuoco - dice Sessa - per il loro intervento e la loro bravura. Hanno allestito anche un piccolo stand per rifocillarci con bevande calde e un panino. Grandi».

Il personale del ristorante, una dozzina di persone, «una squadra eccezionale e affiatata», è venuta di persona a rendersi conto e a portare conforto e vicinanza al titolare.

Sessa sulla pagina Facebook del locale ha postato questo messaggio: «Questa notte Tex Mex è stato vittima di un terribile incendio che ha gravemente danneggiato il locale. Ancora increduli per quanto accaduto, ci sentiamo in dovere di ringraziare con tutto il cuore la macchina dei soccorsi per il provvidenziale intervento e la professionalità dimostrata: ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, ai soccorsi sanitari che hanno incessantemente lavorato tutta la notte, va il nostro più sincero GRAZIE: è solo merito vostro se si sono evitate conseguenze terribili. Un ringraziamento anche a tutti voi che avete manifestato la vostra vicinanza: è forse il momento più difficile di sempre, ma il vostro calore e sostegno ci stanno dando la forza per guardare avanti. Lo Staff “Tex Mex”».