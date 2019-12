Un incendio scoppiato intorno alle 3.10 di questa notte ha devastato il famoso ristorante Tex Mex di Nago di Tiziano Sessa.

Fortunatamente non ci sono stati fariti. Il locale era chiuso, vista l'ora, ma i vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia che abita nell'appartamento sopra il locale, facendo uscire quattro persone, tra cui un bimbo, dalla finestra. Un'altra famiglia è stata evacuata perché gli appartamenti della palazzina sono per ora inagibili.

I vigili del fuoco di Riva, Arco, Tenno Rovereto e i permanenti di Trento sono rimasti impegnati ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. Si sta cercando di individuare l'origine e la causa dell'incendio.

Il sindaco di Nago Gianni Morandi è accorso subito sul posto e ha espresso la disponibilità ad ogni tipo di assistenza in particolare per gli evacuati che attualmente hanno trovato accoglienza da amici.

E' il secondo locale pubblico distrutto dalle fiamme a solo un giorno di distanza dall'incendio alla pizzeria PizzApp di Cles in quel caso dovuta a una probabile fuga di gas.

(Foto Stefano Salvi)