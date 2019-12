Sette a Ceniga tre giorni fa, uno a Dro due giorni fa, altri due, forse tre domenica pomeriggio in quel di Nago.

L'elenco dei furti e tentati furti all'ora dell'imbrunire si sta allungando rapidamente, solo stando alle segnalazioni degli ultimi giorni saremmo quindi almeno a 11 case visitate o danneggiate nel tentativo di visitarle.

Gli ultimi episodi hanno interessato Nago, luogo tanto tranquillo quanto spesso preso di mira da questo tipo di microcriminalità che però giustamente allarma non poco la cittadinanza. Anche questa volta i ladri sono entrati in azione quando ha fatto buio. Dopo le 17 le luci spente nelle abitazioni al piano terra o ai primi piani delle case (alcune sono facilmente raggiungibili senza essere acrobati) diventano un invito perfetto per i malviventi.

Che forzano porte e finestre senza andare per il sottile, forse con un piede di porco o qualcosa di simile, entrano, arraffano quel che trovano e spariscono nel giro di pochi istanti anche perché sanno perfettamente che di lì a qualche minuto i padroni di casa rientrano per cena. Rovistano negli armadi, in qualche cassettiera e spariscono portando via solo contanti e preziosi, nulla di ingombrante o pesante. Due i furti riusciti a Nago domenica, un terzo è fallito perché il padrone di casa è rientrato quando ancora i ladri non avevano trovato nulla da agguantare. «Stanno colpendo all'imbrunire - conferma Fabio Malagoli, assessore alla sicurezza di Nago Torbole - fanno questi raid e riescono a dileguarsi in pochi istanti, si tratta di persone che sanno come non farsi notare e muoversi nell'ombra.

I servizi di prevenzione delle forze dell'ordine ci sono e continueranno - spiega Malagoli, di sicuro non abbassiamo la guardia».

L'assessore alla sicurezza così come i vertici delle forze dell'ordine locali, chiedono alla cittadinanza di dare una mano segnalando in modo tempestivo ogni avvistamento sospetto. «Meglio una telefonata al 112 in più che una in meno - dicono - perché ogni segnalazione può essere d'aiuto alle forze dell'ordine».