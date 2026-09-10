ALTA PUSTERIA. Notte di paura per due escursionisti inglesi, sorpresi da un violento nubifragio mentre erano diretti al Rifugio Biella, ai piedi della Croda del Becco. I due hanno perso l'orientamento sotto la pioggia battente e non sono riusciti a raggiungere la loro destinazione.

L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri sera, quando è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino Alta Pusteria. Le condizioni meteorologiche particolarmente difficili hanno complicato le operazioni di ricerca.

I soccorritori sono riusciti a individuare i due turisti all'incrocio per Malga Ross. Al momento del ritrovamento erano esausti e in stato di ipotermia, dopo essere rimasti a lungo esposti alla pioggia e al freddo.

Dopo le prime cure sul posto, i due escursionisti sono stati recuperati e portati al sicuro. Sono stati quindi trasportati in ospedale per gli accertamenti medici del caso.