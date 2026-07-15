BOLZANO. Cocaina nascosta all'interno di una pagnotta di pane, un giovane sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta e sei persone denunciate per aver violato il foglio di via. È il bilancio dei controlli straordinari disposti dal questore Giuseppe Ferrari per rafforzare la sicurezza in città e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

L'episodio più curioso è avvenuto nel centro storico, dove gli agenti della Squadra Volante hanno controllato un 37enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. L'uomo era stato notato mentre si appartava con un'altra persona in una via laterale. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato un sacchetto contenente una pagnotta di pane raffermo. Insospettiti, hanno verificato il contenuto, scoprendo che il pane era stato svuotato della mollica per ricavare un vano nel quale erano nascosti alcuni involucri termosaldati contenenti circa cinque grammi di cocaina. Il 37enne è stato denunciato a piede libero con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella notte, invece, una pattuglia è intervenuta in via Maso della Pieve, dove un 23enne italiano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre, accovacciato dietro un camper in sosta, colpiva con una pietra una bicicletta nel tentativo di forzarne la serratura. Bloccato dagli agenti, è stato accompagnato in Questura e denunciato per tentato furto e possesso di oggetti atti a offendere. Durante la perquisizione personale gli sono state sequestrate anche un paio di forbici utilizzate per cercare di aprire il lucchetto del velocipede.

Nel corso della stessa giornata gli agenti hanno denunciato anche sei cittadini stranieri per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano.

I controlli hanno interessato anche il valico del Brennero, dove il personale del Commissariato ha identificato un 23enne tunisino con precedenti di polizia. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. Il questore Giuseppe Ferrari ha quindi disposto la sua espulsione con accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano, dove resterà in attesa del completamento delle procedure per il rimpatrio nel Paese d'origine.