Nella tarda serata di il Consiglio provinciale dell'Alto Adige ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2021 del valore di circa 500 milioni di euro: il finanziamento necessario ad attuare il pacchetto #AiutiCovid approntato dalla Giunta provinciale è stato così garantito. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha accolto con soddisfazione la decisione del Consiglio provinciale: "La Giunta e gli Uffici provinciali hanno lavorato a pieno regime per il finanziamento e la preparazione tecnica di questo pacchetto. Ora anche il Consiglio provinciale ha fatto la sua parte in tempi rapidi. Gli Uffici provinciali possono ora procedere nel proprio lavoro per agevolare la presentazione delle domande e il pagamento degli aiuti secondo i tempi previsti".

Con il pacchetto #AiutiCovid la Giunta provinciale intende sostenere privati cittadini e famiglie a ottenere liquidità in modo rapido ed efficace, garandendo la sopravvivenza di alcuni settori minacciati dalle conseguenze della pandemia. "Per superare questo momento di crisi abbiamo pensato a prestiti immediati a tasso agevolato, che abbiamo rinnovato anche quest'anno grazie all'intesa con gli istituti di credito locali" ha ricordato Kompatscher.

La tabella di marcia prevede i seguenti step per presentare le domande: dal 5 marzo famiglie e imprese possono già richiedere un prestito agevolato in tempi brevi alle banche, sulla base dell'intesa che garantisce liquidità immediata grazie all'accordo fra banche e cooperative di garanzia con la Provincia. Dal mese di aprile le PMI potranno ricorrere al "Fondo PMI" realizzato attraverso la società inhouse della Provincia Euregio +. Dalla metà di aprile invece si potranno richiedere finanziamenti a fondo perduto per liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese. (ANSA).