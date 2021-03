Benno Neumair è attualmente detenuto sulla base di tutte e tre le esigenze cautelari: pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove e di fuga. In merito al pericolo di fuga, è emerso che Benno aveva manifestato l'intenzione, una ventina di giorni dopo l'omicidio, di volersene andare in India: lo aveva detto ad una sua amica che vive in Germania, e che ha confermato questa circostanza agli inquirenti. La difesa ha però sempre sostenuto che, se Benno avesse voluto veramente fuggire, avrebbe benissimo potuto farlo visto che fino al 29 gennaio, data del suo arresto, era un uomo libero.

Benno nascose il telefono di Laura

Emergono nuovi dettagli sull'indagine a carico di Benno Neumair, il 31enne accusato del duplice omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter, e dell'occultamento dei loro cadaveri. Il pomeriggio del 4 gennaio, subito dopo aver strangolato entrambi i genitori nel loro appartamento di via Castel Roncolo, Benno prese il cellulare della mamma, Laura Perselli, e lo portò nei pressi di ponte Roma, abbandonandolo acceso, forse dietro un cespuglio, per ben tre ore. Poco prima delle 21, poi, Benno tornò sul posto e lo spense per sempre, gettandolo via.

In questo modo, Benno avrebbe voluto far credere che la madre si fosse soffermata in quella zona, anziché a casa sua, dove lui l'aveva uccisa poco prima. Un altro depistaggio è consistito nell'aver fornito ai soccorritori, che con i cani molecolari si erano messi alla ricerca della coppia scomparsa, un paio di scarpe che in realtà appartenevano a sua sorella Madé, affermando che si trattava invece di scarpe appartenute a sua mamma Laura. In questo modo avrebbe fatto confondere i cani. Infine è emerso che Benno aveva ripulito il pavimento del soggiorno così bene dalle macchie di sangue, che si notava la differenza rispetto alle zone non pulite.