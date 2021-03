Lockdown esteso alla prossima settimana (almeno)

Sarà prolungato di "almeno una settimana" il lockdown in Alto Adige, che doveva terminare questo fine settimana. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher.

"Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica", ha spiegato il governatore.

Tra le cause di questa situazione la presenza delle varianti inglesi e sudafricane. Nei Comuni con casi di variante sudafricana tutti i bambini di asili e scuole elementari saranno testati due volte alla settimana. Medie e superiori restano chiuse.

Il caso di variante sudafricana a Bolzano - secondo Kompatscher - "sembra circoscritto e riguarda un paziente già ricoverato in ospedale". Nei giorni scorsi - ha aggiunto - si è registrato un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che "purtroppo è uno degli ultimi valori a calare". Kompatscher ha ricordato che anche in altre regioni e in Austria la pressione sulle terapie intensive sta aumentando. Nei Comuni con la variante sudafricana per il momento non si registrano focolai, ha precisato il governatore.

Per questo motivo asili ed elementari resteranno aperti. I tamponi fai da te per gli alluni resteranno volontari.

"Speriamo però che in molti accoglieranno l'invito, garantendo in questo modo la didattica in presenza", ha detto Kompatscher.

Per quanto riguarda le vaccinazioni a tappeto a Schwaz, in Austria, Kompatscher ha precisato che nel Comune tirolese sono stati registrati centinaia di casi della variante sudafricana.

Per questo motivo Biontech-Pfizer e l'Unione europea hanno lanciato il progetto pilota per studiare l'impatto di vaccinazioni di massa sull'andamento epidemiologico. Il governatore ha comunque auspicato che, d'intesa con Roma, nei Comuni altoatesini con casi di variante sudafricana potrà essere anticipata la vaccinazione delle categorie a rischio.