Pandemia, altri 4 morti e 253 contagi in 24 ore. Sempre oltre 400 i malati in ospedale

L'Alto Adige ha registrato nelle ultime 24 ore 4 decessi e 253 nuovi casi covid. Sono stati analizzati 21.055 tamponi (2.010 pcr e 19.045 antigenici).

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 197 pazienti, nelle strutture private 160 e in terapia intensiva 44, di cui 4 in Austria. In quarantena attualmente si trovano 8.054 altoatesini.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (3 marzo ): 2.010

Nuovi casi testati positivi da PCR: 162



Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 43.492

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 498.834

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 198.197 (+456)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 866.764

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 22.802

Test antigenici eseguiti ieri: 19.045

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 91

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 197

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA): 160

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 115 (84 a Colle Isarco e 31 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 41 (di cui 36 classificati ICU-Covid, inoltre 3 pazienti Covid-19 ricoverati in reparto di terapia intensiva all'estero)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.048 (+4)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 8.054

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 115.020

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 123.074

Guariti totali: 60.435

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.846, di questi 1.408 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 53, di questi 40 guariti (al 10.02.2021)