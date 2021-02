Pandemia: oggi 13 morti in Alto Adige. In ospedale 470 malati (39 in rianimazione)

Giornata molto pesante per la pandemia in Alto Adige: sono 13 i decessi indicati nel bollettino diffuso in tarda mattinata dall'Azienda sanitaria provinciale.

In calo, invece, i nuovi contagi: 283 su un totale di 7.233 tamponi (fra molecolari e antigenici), con un tasso di positività che scende al 3,9%. Relativamente ai soli test pcr il tasso è invece di poco superiore al 10%.

Negli ospedali restano 470 pazienti, di cui 39 sono in terapia intensiva. Altri tre malati si trovano in rianimazione in cliniche all'estero.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (21 febbraio): 1.135

Nuovi casi testati positivi da PCR: 119

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 41.813

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 479.269

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 194.278 (+295)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 728.148

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 21.560

Test antigenici eseguiti ieri: 6.097

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 64

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 259

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA): 163

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 49 (49 a Colle Isarco e 0 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 39 (di cui 33 classificati ICU-Covid, inoltre 3 pazienti Covid-19 ricoverati in reparto di terapia intensiva all'estero)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 993 (+13)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 11.747

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 107.819

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 119.566

Persone guarite: Persone guarite da PCR 28.795 (+161). A queste si aggiungono 1.668 (+1) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test; inoltre persone guarite per indagine epidemiologica: 12.343 (+0).

Guariti totali (PCR e test antigenici): 58.267

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.846, di questi 1.408 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 53, di questi 40 guariti (al 10.02.2021)