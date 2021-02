Questo è quanto viene riportato nell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta provinciale n. 8 del 17.02.2021. Il motivo di tale provvedimento, che per questi comuni è temporaneamente valido fino al 7 marzo, è la comparsa della variante sudafricano altamente contagiosa. Inoltre, come già in vigore per tutta la provincia, la necessità di effettuare degli spostamenti da parte delle persone dovrà essere attestata con autocertificazione.

Di conseguenza, dal 22 febbraio al 7 marzo 2021, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale dei comuni di Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore.

Per questo motivo in tutti e 4 i comuni saranno allestite delle postazioni di test dedicate dove verranno offerti test gratuiti a coloro che, per validi motivi, necessitano di varcare i confini comunali. L'accesso a queste postazioni di test dedicate avverrà senza prenotazione. I test potranno essere eseguiti anche nei fine settimana.