Covid, altri 5 morti e 450 nuovi contagi

Continua a crescere il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: altri cinque decessi vengono segnalati nelle ultime 24 ore che portano a 956 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

L'Azienda sanitaria provinciale ha accertato altri 450 nuovi casi positivi: 217 sulla base di 2.715 tamponi pcr (647 dei quali nuovi test) e 233 sulla base di 6.668 test antigenici rapidi.

I dati relativi ai ricoveri comunicati dall'Azienda sanitaria sono fermi al 16 febbraio: 44 in terapia intensiva, 254 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 28 in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 15.055. I guariti accertati con test pcr sono 26.976 (351 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.646 persone (2 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Infine, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 11.642 (176 in più).