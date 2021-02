Preoccupa la variante sudafricana: misure mirate in 4 comuni e appello per l'uso della mascherina Ffp2

Nei Comuni di Merano, San Pancrazio, Rifiano e Moso in Passiria sono stati registrati sinora 6 casi della variante sudafricana del coronavirus.

In queste ore la Provincia di Bolzano sta valutando se intervenire localmente con un inasprimento delle misure di prevenzione: fra le ipotesi in campo la quarantena pressoché totale dei residenti, in attesa delle verifiche cliniche.

Frattanto, l'Azienda sanitaria si appella alla popolazione dei Comuni interessati invitando a fare la massima attenzione.

Per domani mattina è programmato un incontro con i sindaci dei quattro paesi, per concordare le ulteriori misure di contenimento della pandemia che sono oggetto delle valutazioni della Giunta provinciale.

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige coglie l'occasione per lanciare un appello alla popolazione a rispettare le norme di contenimento del contagio quali il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e delle regole di igiene. Allontanarsi dalla propria abitazione è consentito unicamente in caso di assoluta necessità. L'invito è quello di indossare la mascherina Ffp2 che protegge particolarmente la bocca e il naso. Inoltre si ricorda che la maggior parte delle infezioni avviene attualmente in ambito familiare e che dunque in queste circostanze va prestata attenzione massima.