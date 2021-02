Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato all'unanimità una mozione, sottoscritta da maggioranza ed opposizione, che stabilisce "un migliore scambio di informazioni" ed "una collaborazione costruttiva tra le istituzioni" in relazione alle misure di contrasto al Covid-19. In particolare, è previsto, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, un incontro istituzionale ad intervalli regolari, anche in videoconferenza, tra il presidente della Provincia ed il collegio dei capigruppo per scambiare informazioni e discutere della situazione della pandemia e relative misure.

Inoltre, prima che vengano prese decisioni importanti, il presidente della Provincia informerà tempestivamente il presidente del consiglio provinciale e i capigruppo sulle misure previste. Infine, all'inizio di ogni sessione consiliare, la giunta provinciale informerà i consiglieri e le consigliere sugli sviluppi della pandemia nonché sulle misure adottate e previste. Nel dibattito, l'assessore alla sanità, Thomas Widmann, ha osservato che "l'opposizione chiede alternative al lockdown, senza offrire alternative". Widmann ha anche riferito di il sospetto che anche in Alto Adige sia stata riscontrata la variante sudafricana del Covid. "La circostanza - ha precisato l'assessore - non è ancora confermata: qualora lo fosse, sarà comunicato immediatamente".

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha ricordato "la disponibilità al confronto già data nella scorsa primavera, rallegrandosi che si trovasse un modo di collaborare". In quanto alla via sudtirolese, l'obiettivo, ha detto Kompatscher, è di tutelare il sistema sanitario e, allo stesso tempo, tenere aperta il più possibile l'economia e "ci siamo riusciti, pur facendo degli errori". "La collaborazione di tutti sarà utile per adottare le necessarie misure, per quanto rigide, nel caso in cui venisse confermato il sospetto della nuova variante", ha concluso Kompatscher.