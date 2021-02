I carabinieri di Merano hanno denunciato due giovani per violazione delle norme sulla detenzione di materiali esplodenti. I due ventenni meranesi si divertivano a festeggiare il carnevale sparando dei fuochi d'artificio in mezzo alla campagna, ignorando le misure anti-covid. I due ragazzi avevano con sé oltre un chilogrammo di fuochi d'artificio, sottratti alla libera vendita perché di categoria riservata ai titolari di apposita licenza. Il materiale esplodente, se maneggiato da inesperti, può provocare conseguenze molto gravi.

I carabinieri hanno subito messo in sicurezza gli artifizi. I due ventenni, oltre alla sanzione per non aver osservato le misure anti-covid, sono stati denunciati per detenzione abusiva di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e accensioni ed esplosioni pericolose. Sono stati sottoposti a sequestro ventuno artifizi, di cui otto di tipo soggetto ad autorizzazione di pubblica sicurezza e tredici privi di indicazione di categoria, e una confezione di artifizi di libera vendita, per un peso complessivo lordo di un chilo e due etti.

I carabinieri di Appiano hanno, inoltre, denunciato tre persone per alcuni furti perpetrati nel comune dell'Oltradige negli ultimi giorni. Due di loro, tra il 31 gennaio e il 1° febbraio hanno tentato di svaligiare due bar a Frangarto e a Cornaiano, ma non ci sono riusciti. Erano invece riusciti a depredare dei pannelli decorativi, degli attrezzi da lavoro e 250 euro in contanti presso un negozio di articoli sportivi ad Appiano e 500 euro in contanti presso un bar, sempre ad Appiano. Parte della refurtiva è stata recuperata a casa degli indagati nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bolzano.