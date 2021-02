Ricerche di Peter Neumair: sabato grande battuta sull'Adige, il livello verrà abbassato

Sabato è in programma una maxi battuta di ricerca sull’Adige per trovare la salma di Peter Neumair. Il fiume sarà nuovamente abbassato e sul posto interverranno centinaia di centinaia di persone lungo le rive, come anche sette unità cinofile della polizia tedesca specializzate nella ricerca in acqua.

È questo l’esito di una riunione al comando provinciale carabinieri di Bolzano tra i vigili del fuoco, la guardia di finanza e i carabinieri. Le società che gestiscono le dighe si sono rese completamente disponibili a bloccare il flusso d’acqua in uscita sicché nel corso della giornata la portata del fiume sarà fortemente ridotta, ancor più di sabato scorso, quando è stato trovato il corpo di Laura Perselli. Saranno anche sospesi i lavori in corso sui greti dei fiumi al fine di ridurre al massimo, per quanto possibile, la presenza di terra e sabbia in acqua così da migliorare la visibilità. Gdf e carabinieri hanno messo a disposizione un elicottero ciascuno, mentre i vigili del fuoco sono dotati di diversi droni.

Inoltre quest’ultimi avranno tre squadre di sommozzatori e oltre ai due ecoscandagli in dotazione arriverà anche l’ecoscanner del comando Vigili del fuoco di Firenze. Tutte le imbarcazioni disponibili saranno impiegate e sulle stesse saranno imbarcati sette cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua. Le sette unità cinofile sono state messe a disposizione dal Ministero dell’interno tedesco a seguito di contatti tra i carabinieri di Bolzano e la Bundespolizei tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia di Roma. I cani in questione sono specializzati nelle ricerche in ambiente fluviale.

Saranno in campo lungo le rive altri cani molecolari, dei carabinieri di Bologna, della Guardia di Finanza e dal Canton Ticino, Svizzera, dell’associazione Detection Dogs Ticino.