Covid, bollettino pesante: 10 morti e 680 nuovi contagi

Una giornata tragica per la pandemia in Alto Adige: dieci decessi, 680 nuovi casi, 453 pazienti covid ospedalizzati e - per la prima volta - oltre 18 mila persone in quarantena.

Sono questi i dati dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria altoatesina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2601 tamponi pcr, registrando 308 casi positivi, e 8315 test antigenici con 372 casi positivi.

Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 251 pazienti, nelle cliniche private 161 e in terapia intensiva 41 pazienti. Per la prima volta supera soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena, questo corrisponde a quasi il 3,5% della popolazione della Provincia di Bolzano.