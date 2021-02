Svolta nelle ricerche della coppia scomparsa a Bolzano il 4 gennaio scorso: il cadavere di Laura Perselli è stato ripescato questa mattina dai vigili del fuoco nell'Adige, appena a sud di Egna, nel tratto fra San Floriano e Laghetti.

L'identità del corpo ritrovato nelle acque del fiume è stata confermata da fonti vicine alla famiglia Neumair-Perselli, mentre manca ancora una comunicazione ufficiale da parte dell'autorità giudiziaria o degli investigatori.

Laura Perselli, scomparsa con il coniuge Peter Neumair, era la mamma di Benno, trent'anni, attualmente in custodia cautelare nel carcere di Bolzano, come unico indagato per l'ipotesi di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri.

Il cadavere è già stato trasferito all'istituto di medicina legale per tutti gli accertamenti e gli esami, ai fini dell'identificazione ufficiale e dello sviluppo delle indagini.

Nel luogo del ritrovamento proseguono intanto le ricerche: l'ipotesi è che il cadavere di Peter Neumair possa essere stato trasportato dalla corrente in un punto non distante da quello in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna. Si spera dunque di riuscire già oggi a individuare anche il corpo dell'uomo.

I carabinieri hanno bloccato gli accessi alla zona e il transito sul ponte. Alle ricerche lungo il corso dell'Adige partecipano anche numerosi vigili del fuoco trentini.



Decisivo l'abbassamento, oggi, del livello del fiume di circa 30 centimetri.

La società idroelettrica altoatesina Alperia, vista la programmazione delle manutenzioni, ha ridotto il deflusso delle dighe di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico, abbassando i livelli del fiume.

Nelle settimane scorse le ricerche avevano interessato l'intero tratto da Bolzano a sud di trento e si erano concentrate, in particolare, sulla diga di Mori, vicino a Rovereto.

Questa settimana gli inquerenti erano tornati ripetutamente anche nell'abitazione della famiglia, in via Castel Roncolo a Bolzano, per nuovi rilievi nel corso dei quali era stata rinvenuta anche una tanica di acqua ossigenata. Sul luogo erano tornati anche gli esperti del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma.

L'altro ieri, la giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha annunciato che sarà incaricato come perito il genetista Emiliano Giardina, dell’Università di Roma Tor Vergata, noto in tutta Italia per le sue perizie di ricerca e verifica di tracce biologiche in numerosi casi di cronaca, tra i quali gli omicidi di Yara Gambirasio e di Meredith Kercher.

