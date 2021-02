Coppia scomparsa, in corso nuovo sopralluogo nell'abitazione

Prosegue l’inchiesta sulla scomparsa, ormai un mese fa, di Peter Neumair e Laura Perselli.

Questo pomeriggio gli inquirenti sono tornati nella villa in via Castel Roncolo nella quale viveva la coppia con il figlio Benno, attualmente in custodia cautelare.

Sul posto si trovano anche il Ris e il Pm.

Nel giro di pochi minuti un folto gruppo di cronisti si è radunato in strada davanti all’abitazione.

«Sono in corso accertamenti irripetibili». È quanto ha detto l’avvocato Angelo Polo, legale di Benno Neumair, arrivando all’abitazione della famiglia in via Castel Roncolo. I rilievi del Ris attualmente sembrano concentrarsi sul cortile dietro all’edificio.