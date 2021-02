Benno Neumair, in carcere accusato di aver ucciso i genitori e di averne fatto sparire i cadaveri, per ora non parla. A farlo sono i suoi legali. In particolare Flavio Moccia, che oggi lo ha incontrato in carcere e che ha parlato a lungo (peraltro non senza critiche, visto che non indossava la mascherina) della situazione di Benno, di come stia vivendo questo momento e dei prossimi passi processuali.