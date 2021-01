Alto Adige, altre 4 vittime del Covid, aumentano i pazienti in terapia intensiva

Altri 4 morti per colpa del Coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I nuovi positivi sono 467. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.984 tamponi molecolari e registrati 332 nuovi casi positivi. Inoltre 135 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (31 gennaio) sono stati effettuati in totale 425.065 tamponi su 180.213 persone.

Attualmente i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 223, nelle strutture private convenzionate ce ne sono altri 157. Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 14 (14 a Colle Isarco e 0 a Sarnes) Stabile il numero di persone malate di Coronavirus ricoverate nei reparti di terapia intensiva: 32. Purtroppo c’è un incremento dei decessi di altre 4 unità: dall’inizio della pandemia i morti sono complessivamente 873.

La persone in isolamento domiciliare sono 13.547, quelle che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare sono 84.959. Le persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 98.506.

Persone guarite dopo aver scoperto di essere positivi con un tampone molecolare sono 23.706 (+206). A queste si aggiungono 1.599 (+5) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test; inoltre persone guarite per indagine epidemiologica: 9.057 (+0).

Collaboratori/collaboratrici dell’Azienda sanitaria positivi al test: 1.437, di questi 1.064 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 41, di questi 29 guariti (al 02.01.2021).