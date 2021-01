Benno interrogato in carcere, non risponde al giudice: "Scosso e molto provato"

Benno Neumair, accusato dalla Procura di Bolzano dell’omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi dal 4 gennaio scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’udienza di garanzia in Tribunale. La decisione del gip Carla Scheidle è attesa nel primo pomeriggio.

Come hanno ribadito i suoi legali, Flavio Moccia e Angelo Polo, i tempi erano troppo stretti per poter studiare e valutare il migliaio di pagine dell’ordinanza cautelare.

Benno ha ribadito ai suoi legali la sua estraneità ai fatti ed è «molto scosso e turbato». Da giovedì sera Benno si trovava in carcere a Bolzano, dopo che la Procura aveva emesso un’ordinanza di fermo nei suoi confronti. Il 30enne si era dapprima presentato in procura in compagnia dei suoi legali e successivamente era stato trasferito in carcere.