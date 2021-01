Bolzano, tre decessi per Covid e ben 510 nuovi positivi, nuovo screening di massa in Val Passiria e San Genesio

Tre decessi e 510 nuovi casi covid: sono i dati aggiornati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2.508 tamponi pcr, registrando 276 casi di positività, a questo numero vanno aggiunti 234 test antigenici positivi. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 227 pazienti covid, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 24. Scende sotto soglia 12 mila il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 11.762.

A causa dell’aumento del numero di persone infette nei comuni di Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria e San Genesio, durante il prossimo fine settimana le cittadine e i cittadini di questi comuni saranno invitati a sottoporsi a un test antigenico rapido.

Nel comune di Moso in Passiria, i test avranno luogo sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 8 alle 18 e domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 8 alle 14. I test si svolgeranno presso la Sala Civica di Stulles.

Nel comune di San Leonardo in Passiria, i test si svolgeranno nella Casa Associazioni sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 8 alle 18. Durante il sabato verrà testata la popolazione del paese mentre la domenica toccherà ai cittadini e alle cittadine delle frazioni.

Nel comune di San Genesio i test si svolgeranno il 23 e 24 gennaio 2021 dalle ore 8 alle ore 17 presso l’Aula Magna. I cittadini e le cittadine dei paesi più grandi, San Genesio e Valas, eseguiranno i testi nella giornata di sabato 23 gennaio.

Domenica 24 gennaio saranno invece sottoposti a screening gli abitanti di Avigna, Cologna, Montoppio, Avigna di fuori, Pittertschol, Loambauern, via Provinciale e Montoppio di dentro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web dei singoli comuni.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, i comuni partecipanti e la Croce Bianca fanno appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini invitati affinché partecipino in gran numero allo screening, si legge in una nota della Provincia.