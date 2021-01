Precipita da un ponte per fare una foto, morta la reporter bolzanina Erika Gamper

È morta, precipitando da un ponte mentre scattava una foto, Erika Gamper, 58 anni, giornalista pubblicista e fotografa in pensione del quotidiano Dolomiten.

Come scrive il portale News stol.it Gamper, che anche in pensione non aveva perso la passione della fotografia, si trovava in Alta Val Martello per degli scatti del paesaggio innevato. Forse proprio a causa della tanta neve sul ponte avrebbe valutato male l’altezza del parapetto ed è precipitata nel vuoto.

L’allarme è scattato quando di sera non è tornata a casa. Il soccorso alpino della val Martello ha trovato prima il cane, legato al parapetto del ponte, e poi la salma ormai senza vita in fondo al dirupo. Gamper lascia il marito Erwin Hofer, ex giornalista Rai, e due figli.