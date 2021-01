Svolta nelle indagini sulla coppia scomparsa a Bolzano: sequestrato il loro appartamento

Una svolta clamorosa nel giallo della scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due pensionati scomparsi misteriosamente a Bolzano lo scorso 4 gennaio.

Gli investigatori hanno sempre più sospetti sul figlio Benno. L’appartamento di via Castel Roncolo è stato messo sotto sequestro dalla procura di Bolzano.

Nelle ultime ore i Ris sono tornati nell’abitazione alla ricerca di elementi utili alla prosecuzione delle indagini.

La procura di Bolzano ha indagato il figlio Benno, di 30 anni. L’appartamento in via Castel Roncolo, nel quale i coniugi vivevano con il figlio, è stato posto sotto sequestro su ordine dei pm Igor Secco e Federica Iovene.

Benno Neumair è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per il momento non è stata adottata nessuna misura cautelare nei sui confronti.

Ieri sono stati setacciati il giardino della palazzina, dove i due insegnanti in pensione vivevano con il figlio. Questa mattina i Ris si sono invece recati alla caserma «Guella» di Laives per analizzare l’autovettura della famiglia, che è stata messa sotto sequestro assieme all’appartamento.

Un giallo partito da via Castel Roncolo 22, lunedì 4 gennaio. Tutto è iniziato dalla bella casa in cui Laura e Peter vivono, in uno delle zone più prestigiose della città. La grande villa racchiude, almeno per ora, l’unica certezza di questa vicenda: da lì, i coniugi sono usciti prima di scomparire. Sono usciti a piedi: Peter con il cellulare in tasca, Laura con il cellulare e la borsa. Da allora i coniugi sono scomparsi nel nulla.

Da quindici giorni centinaia di agenti, vigili del fuoco, carabinieri, volontari e Soccorso Alpino hanno battuto le zone centrali dell’Alto Adige palmo a palmo, e così in Trentino lungo il fiume Adige fino alla diga di Mori. Ma la verità potrebbe essere più vicina.

Il racconto del figlio Benno.

Benno, il figlio della coppia, ha infatti ripetuto mille volte come sono andate le cose secondo lui quel lunedì sera, 4 gennaio. Orari e spostamenti, ripetuti decine di volte davanti ai carabinieri.

Lo aveva fatto pure il 15 gennaio, nella trasmissione Quarto Grado, su Rete4. Dove benno aveva detto: «Devo proteggermi. Ho il domicilio con i miei genitori e sono l’ultimo che li ha visti, quindi ho dovuto rispondere a molte domande e, per quanto ho potuto, ho aiutato le forze dell’ordine, sono dovuto rimanere a casa per fornire prove olfattive al le unità cinofile. Sono molto molto provato. Quello che si doveva sapere di questa storia è trapelato. Ed è una storia incredibile che ci lascia tutti molto perplessi e senza la possibilità di fare qualche cosa. Altri dettagli relativi alla nostra famiglia sono privati e, in questo momento e in queste circostanze, non ci va proprio di condividerli, anche perché meno si dice, meglio è».

Benno Naumair, il figlio della coppia