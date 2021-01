Covid, nove vittime in Alto Adige, aumentano i contagi nelle scuole

Sono 9 i decessi per Covid (820 in totale) nelle ultime 24 ore comunicati dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Su 1.206 tamponi pcr (molecolari) sono stati registrati 97 nuovi casi positivi. Altri 339 sono risultati positivi ai 6.192 test antigenici effettuati.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 212, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 155. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 13, mentre ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.563.

Nella settimana, tra il’11 e l’17 gennaio sono state registrate 214 nuove infezioni da Covid-19 nelle scuole in lingua tedesca dell’Alto Adige. Sono state inoltre collocate in quarantena preventiva quasi 1.300 persone.

Sette invece i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nella scuole in lingua ladina.

I numeri resi noti settimanalmente dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l’intero corpo docente, il personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori.

Nelle scuole dell’infanzia le infezioni da Coronavirus sono state 25, 13 delle quali hanno colpito il personale pedagogico, 5 il personale non insegnante e sette i bambini. Nelle scuole elementari i positivi sono stati 45 (17 insegnanti,23 alunni, 5 personale non docente), alle scuole medie sono state rilevate 35 nuove infezioni (9 professori, 24 studenti e 2 personale non docente), alle scuole superiori, le positività al Covid-19 sono state 63 (3 insegnanti, 56 studenti, 3 personale non docente) mentre alla formazione professionale, i casi sono stati 46 (7 insegnanti, 34 studenti, 5 personale non docente).

Infine, le persone sottoposte a quarantena preventiva sono state 222 nelle scuole dell’infanzia, 250 nelle scuole elementari, 286 nelle scuole medie, 281 nelle scuole superiori e 254 nella formazione professionale.