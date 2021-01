Dal 15 gennaio entra in vigore la nuova normativa che permette ai controllori di multare i passeggeri senza mascherina.

Sanzioni da 27,50 a 275 euro. Gli autisti possono invece guidare senza protezioni.

Dall’inizio di gennaio per numerose linee di autobus nel trasporto pubblico locale è stato aumentato il numero di corse giornaliere per fornire il miglior sostegno possibile alla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole. Traendo un primo parziale bilancio, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider si dichiara soddisfatto. «Ci sono alcune situazioni da correggere, ma in realtà è l’offerta complessiva che viene costantemente aggiornata sulla base delle esigenze degli studenti e dei pendolari. Il potenziamento dei servizi avviene in collaborazione tra Ripartizione mobilità, società in house STA e concessionarie», afferma Alfreider.

Da venerdì 15 gennaio entrerà in vigore inoltre una novità normativa per il trasporto pubblico locale con la quale si autorizza il personale responsabile del controllo dei biglietti a multare i passeggeri sprovvisti di mascherina a bordo di autobus e treni. La misura è resa possibile da una modifica della legge provinciale sulla mobilità pubblica. Da sabato 16 i controllori potranno dare multe da 27,50 a 275 euro.