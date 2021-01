Hanno preso servizio questa mattina nelle scuole di Bolzano i cani anti-Covid. Cinque cani, addestrati per mesi, annuseranno dei contenitori in cui verranno messe le mascherine indossate dagli studenti. In caso di sospetto, il cane colpirà il contenitore e scatterà l'esecuzione volontaria di un test antigenico o pcr. Si prevede di addestrare per questa procedura, in poche settimane, 18 cani di tutto l'Alto Adige.