Gli impiantisti dell'Alto Adige: "Il 18 si scia, siamo pronti". Ma mancano le modifiche al protocollo

L’attesa è finalmente finita. I comprensori sciistici dell’Alto Adige inizieranno sicuramente la stagione lunedì 18 gennaio, con condizioni di neve fantastiche, lo sostiene l’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige.

«Siamo ben preparati e a partire da questo avvio di stagione posticipato fino in primavera, grazie alle meravigliose condizioni della neve, vogliamo offrire ai nostri clienti le migliori e più sicure sciate possibili», spiega il presidente Helmut Sartori. I comprensori sciistici altoatesini erano pronti a partire già da dicembre, ma l’inizio della stagione è stato ripetutamente rinviato a causa delle disposizioni del governo dovute alla pandemia da coronavirus. «Ora siamo finalmente certi che si partirà il 18 gennaio», ha detto il presidente Sartori.

«Siamo ben preparati perché le misure da prendere sono già state stabilite a novembre, ora si tratta di apportare le modifiche finali», afferma Sartori. «È chiaro che alla sicurezza sarà data la massima priorità, ma questa non è una novità per noi esercenti funiviari, prestiamo da sempre la massima attenzione ed è anche per questo che le funivie sono il mezzo di trasporto più sicuro».

All’inizio della prossima settimana, saranno annunciate le singole misure da rispettare in tempo di coronavirus, in modo tale che anche gli sciatori possano prepararsi in tempo utile. «La lunga attesa ha in compenso regalato condizioni di neve incredibili. Le nevicate prima e dopo Natale hanno trasformato le montagne dell’Alto Adige in un paesaggio invernale da sogno dove sciare è due volte più bello», conclude Sartori in una nota.