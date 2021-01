Grande partecipazione in piazza Walther a Bolzano per la manifestazione "Stelle per Agitu", organizzata ieri in memoria della 42enne uccisa da un collaboratore nella sua casa di Frassilongo, in Trentino.

Moltissime le persone intervenute per portare la loro testimonianza ed il ricordo di Agitu. tanti hanno deposto candele e fiori.

Dopo gli interventi 5 minuti di silenzio.