È diventato virale in pochissimo tempo, conquistando il popolo del web, il video dell’ospedale di Merano che ha raccolta la sfida “Jerusalema Challenge”: medici, infermieri, operatori, perfino il cappellano hanno partecipato a questo bellissimo video, danzando sulle note di Jerusalema, per ritrovare e far ritrovare ai pazienti un po’ di serenità in questi tempi così duri. Soprattutto per chi combatte il Covid in prima linea. Il video fa venire la pelle d’ora, un’onda di emozioni bellissime.