Drammatico incidente aereo ieri pomeriggio in Val Sarentino, con un elicottero privato che è precipitato al suolo. A bordo c’erano 7 persone, fra cui un bambino.

L’incidente è avvenuto alle 16.30 nei pressi del Marhof a San Martino di Sarentino.

L’elicottero si è schiantato e, come si vede nel video, ha preso fuoco. I 7 passeggeri sono però riusciti a liberarsi e sono scampati miracolosamente senza ferite o ferite lievi.

Solo due i feriti: iIl bambino che ha riportato delle lesioni alla schiena e un’altra persona contusa, sono stati portati all’ospedale di Bressanone.

L’esatta dinamica dell’incidente è ora oggetto dell’inchiesta dei Carabinieri. Sul posto, in azione i vigili del fuoco volontari di Reinswald e Astfeld, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elicottero d’emergenza Pelikan 2.

Come da prassi è stata aperta anche un'inchiesta dell'Enav, ente di sicurezza del volo; in particolare per appurare se il velivolo potesse ospitare 7 persone.

IL VIDEO DEI SOCCORSI [video @privat/STOL]