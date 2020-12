In Alto Adige oggi due decessi, calano i positivi, 22 pazienti in rianimazione

Due decessi e 66 nuovi casi positivi rilevati sia con i test pcr sia con quelli antigenici: sono i dati del bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 692.

Come sempre, nel fine settimana, cala il numero dei tamponi pcr processati che, nelle ultime 24 ore sono stati 804 (127 dei quali nuovi test), 43 dei quali sono risultati positivi. Altre 23 infezioni sono state accertate sulla base di 570 tamponi antigenici. Il numero totale delle persone testate positive da pcr al coronavirus è di 28.165.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 22 in reparti di terapia intensiva, 179 nei normali reparti ospedalieri, 145 nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 18 dicembre scorso), e 44 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.231.

I guariti accertati con test pcr sono 18.126 (84 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.488 persone (4 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Le persone guarite per indagine epidemiologica sono 6.141, per un totale di guariti di 25.755.