Ancora problemi alla viabilità in A22: questa volta per colpa di un Tir che si è incendiato nel tratto tra Varna e Vipiteno. È successo questa mattina e la corsia nord è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica dell'area. Sul posto sono intervenuti volontari di Varna, Vipiteno e Mezzaselva.