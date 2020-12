Continua in Alto Adige l'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore, ci sono stati 4 decessi (638 complessivi) ed i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.984 tamponi molecolari registrando 251 nuovi casi positivi. I test antigenici eseguiti ieri sono stati 777, con 47 positivi. In totale, 298 nuovi casi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 221, 149 quelli in strutture private convenzionate, 29 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes e 26 persone in terapia intensiva (una in meno di ieri). Sono 6.493 le persone in isolamento domiciliare.

In rapporto al Trentino, quindi, la Provincia di Bolzano conta 2 decessi in più (4 in Alto Adige, 2 in Trentino), ma cambiano le cifre negli ospedali: in Trentino 461 pazienti, di cui 48 in rianimazione (4 in più di ieri) mentre a Bolzano 221 ricoverati con 26 in terapia intensiva.

Anche il numero dei nuovi positivi varia: a Bolzano 298 nuovi casi, in Trentino nelle ultime 24 ore 352 nuovi casi.