Con i dieci decessi nelle ultime 24 ore, segnalati dall’Azienda sanitaria provinciale, è stata superata la soglia delle 600 vittime del Covid-19 in Alto Adige: dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 604. Aumentano anche i contagi: su 1.611 tamponi Pcr, 478 dei quali nuovi test, ne sono risultati positivi 232. Altri 38 positivi sono stati rilevati sulla base di 297 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 251 nei normali reparti ospedalieri, 146 nelle strutture private convenzionate, 67 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes e 30 in reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.908, mentre i guariti sono complessivamente 14.299 (221 in pù rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.427 persone (10 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (08 dicembre): 1.611

Nuovi casi testati positivi da PCR: 232

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 25.555



Numero complessivo dei tamponi effettuati: 326.809

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 153.117 (+478)

Test antigenici:

test antigenici eseguiti ieri: 297

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 38

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 251

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 146

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 67 (46 a Colle Isarco e 21 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 30

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 604 (+10)

Persone in isolamento domiciliare: 6.908

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 57.216

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 64.124

Persone guarite: 14.299 (+221). A queste si aggiungono 1.427 (+10) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 15.726 (+231)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.218, di questi 780 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 37, di questi 26 guariti (al 05.12.)