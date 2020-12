Morta Lidia Menapace: ex partigiana e senatrice aveva 96 anni, vittima del Covid

E' morta all'età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano.

L'ex senatrice è deceduta alle ore 3.10. Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. L'attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.

Una delegazione di Anpi Alto Adige Südtirol, nel risperto delle norme anti-Covid, renderà omaggio a Lidia Menapace, oggi pomeriggio, alle ore 15, in Piazza Adriano, presso il monumento ai Caduti della Libertà. Anpi, riferisce una nota, «invita le cittadine e i cittadini a fare altrettanto in attesa delle indicazioni della sua famiglia».

LE REAZIONI

«Il Covid si è preso anche Lidia Menapace, morta a 96 anni a Bolzano. Era sopravvissuta alla seconda guerra mondiale, ai bombardamenti, ai rastrellamenti nazifascisti. Era una delle ultime testimoni della Resistenza: fu staffetta partigiana, pacifista quando non era facile esserlo, femminista tra le prime, donna delle istituzioni, Senatrice. Minuta nel fisico, Lidia aveva una forza d’animo eccezionale, alimentata dalla sua passione per la politica come dialogo e costruzione di comunità e dalla sua sete di giustizia.

Fu tra i volti della politica nazionale che a Vicenza vennero a testimoniare gli ideali pacifisti nella battaglia contro la nuova base militare americana, al Dal Molin. Un’altra voce, preziosa, che si spegne». Così il sottosegretario di Stato Achille Variati.

«Staffetta partigiana, storica esponente del movimento femminista, tra i fondatori del Manifesto, saggista, parlamentare. Una donna in prima linea per i diritti di tutti. Partigiana sempre, partigiana per tutta la vita». Così su Twitter il vice ministro dell’interno Matteo Mauri.

«Lidia Menapace è stata una protagonista assoluta delle lotte per la democrazia, la pace, l’antifascismo, il femminismo. La sua testimonianza continuerà a guidare tutti quelli che credono nei valori per cui lei ha combattuto una vita intera». Lo afferma la senatrice della Svp e presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

«Prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano nel 1964, prima donna a far parte della giunta provinciale. Il grande merito politico di Lidia Menapace è nell’aver inteso la lotta per la parità di genere come elemento fondativo di quella per la democrazia e contro ogni forma di violenza», conclude Unterberger.

«Lidia Menapace ha scritto delle pagine preziose della nostra storia. Staffetta partigiana, pacifista, si è sempre battuta per i diritti delle donne. Non dimenticheremo il suo grande impegno civile e politico». Lo scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico.

«Il suo impegno non è ispirazione solo per le donne. Per le donne, la giustizia e la pace Lidia Menapace ha dato tutto e ancora di più di quanto sia possibile dare in una sola vita. Raccogliamo il suo testimone e porteremo avanti le sua battaglie». Lo scrivono in una nota le Donne Verdi ed il Gruppo Verde nel consiglio provinciale di Bolzano ricordando «una grande piccola donna del 20° secolo, una femminista di peso e una politica appassionata fin dalla prim’ora. Presente fino alla fine».

«Una vita intera dedicata alla lotta contro le discriminazioni, contro il razzismo, contro la misoginia, ma, forse, Lidia Menapace ha vissuto più per che contro: per le donne, per l’umanità, per un pensiero aperto al nuovo, sempre disponibile al dialogo», conclude la nota.