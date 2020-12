È sempre pesante il bilancio quotidiano della pandemia da coronavirus in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri 7 decessi, che portano in totale, dall’inizio dell’emergenza, a 542.

Sono stati, inoltre, accertati 317 nuovi casi positivi sulla base di 2.011 tamponi Pcr (dei quali 565 nuovi test) ed ulteriori 107 positivi sulla base di 1.639 test rapidi antigenici eseguiti ieri (il conteggio di questi ultimi non è ancora stato ufficializzato a livello nazionale: il nuovo sisterma dovrebbe partire domani).

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 33 nei reparti di terapia intensiva, 273 nei normali reparti ospedalieri, 143 nelle strutture private convenzionate e 77 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.458. I guariti sono 12.317 (279 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.361 persone (7 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

I numeri

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (01 dicembre): 2.011

Nuovi casi testati positivi da PCR: 317

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 24.188



Numero complessivo dei tamponi effettuati: 314.595

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 149.819 (+565)

Test antigenici:

test antigenici eseguiti ieri: 1.639

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 107

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 273

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 143

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 77 (60 a Colle Isarco e 17 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 33

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 542 (+7)

Persone in isolamento domiciliare: 7.458

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 53.171

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 60.629

Persone guarite: 12.317 (+279). A queste si aggiungono 1.361 (+7) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 13.678 (+286)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.083, di questo 477 guariti. (al 25.11.)

Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di guardia medica positivi: 36, di questi 30 guariti (al 25.11.)