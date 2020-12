Kompatscher: limitare i viaggi fra regioni a Natale sarebbe devastante per il turismo

«Limitare la mobilità tra le regione durante il periodo natalizio, come ipotizzato dal ministro Speranza, avrebbe effetti devastanti sull’intero settore turistico». Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, ribadendo la richiesta di ristori per l’intera filiera. «Senza spostamenti interregionali è difficile immaginare una ripresa del turismo. La chiusura dei confini invece non è mai la strada giusta da percorrere, servono accordi a livello europeo. Il governo ha assicurato di essersi attivato in tale senso, soprattutto con la Germania e la Francia», ha detto Kompatscher.