Un Black Monday, da contrapporre al Black Friday, per frenare il declino dei piccoli negozi del territorio a vantaggio dei giganti del web. È l’iniziativa lanciata dall’Unione commercio di Bolzano, per lunedì, 30 novembre. Vogliamo far capire a tutti, spiega l’Unione, il significato del commercio nelle città, nei quartieri e nei paesi e mostrare cosa succederebbe se, nei negozi dell’Alto Adige, le luci si spegnessero per sempre. «Il commercio in Alto Adige rende possibile fare acquisti nei paesi e nelle città, crea posti di lavoro e contribuisce alla qualità della vita nei nostri centri vitali. Ora dobbiamo tutti assumerci la responsabilità: aziende, politica, tutta la società altoatesina. Nella nostra quotidianità dobbiamo tornare a pensare regionale».