«Domani la giunta provinciale deciderà in merito a come andare avanti dopo lo screening di massa che è stato un grande successo. L’ordinanza scade il 29 novembre e c’é grande aspettativa, perché la gente ha partecipato e ora tutti si aspettano la riapertura, ma non possiamo abbassare la guardia», così il governatore Arno Kompatscher in una conferenza stampa online.

«C’é stato un appiattimento della curva, ma questo perché, visto l’andamento della situazione, avevamo adottato misure severe già qualche giorno prima della dichiarazione di zona rossa a livello nazionale. Ora bisogna fare dei passi con i piedi di piombo e rimanere cauti, per non vanificare tutto», ha aggiunto Kompatscher. «Lo screening ci permetterà di piegare la curva», si è detto certo il governatore.

«Domani studieremo un programma su come riaprire gradualmente, i nostri due grandi obiettivi rimangono la tutela della salute e permettere alle attività economiche nel limite del possibile di riprendere», così Kompatscher.

«Per quanto riguarda la stagione turistica invernale, ha continuato Kompatscher, oggi in Conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto una riunione urgente al Governo, perché il Governo deve dare l’indirizzo per avviare la stagione, perchè i ristori non saranno sufficienti per salvare la stagione».

«Visto che il Governo ha prolungato le zone rosse fino al 3 dicembre, in Alto Adige fino a quella data rimangono in vigore tutte le misure restrittive», ha concluso il governatore.

Frattanto, a Bolzano decade il limite dalla propria abitazione dei 1.000 metri per attività motorie, precedentemente fissato con ordinanza del sindaco (non prorogata), ma rimane in vigore quanto disposto con l’ordinanza nr. 68 dd 08.11.20 dal presidente della Provincia sull’obbligo a rimanere nelle immediate vicinanze della propria residenza o dimora.

«È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie», ha ricordato il sindaco Renzo Caramaschi.