Il bilancio della pandemia in Alto Adige registra, nelle ultime 24 ore, ancora 9 vittime e 258 nuovi casi positivi. I decessi complessivi, incluse le case di riposo, salgono così a 414.

I tamponi valutati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale sono stati 1.340, quasi 800 in meno rispetto ad ieri, dei quali 443 nuovi test. Il numero delle persone testate positive dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 18.104.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359 (ieri erano 369) ai quali si aggiungono 123 pazienti nelle strutture private convenzionate e 95 (2 in più rispetto ad ieri in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

In terapia intensiva sono ricoverati invece 44 pazienti (uno in più).

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.189, delle quali 5 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 6.989 (116 in più), ai quali si aggiungono 1.143 persone (2 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.