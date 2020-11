Purtroppo non c’è l’ha fatta il ragazzino, vittima lunedì di una caduta dopo essere stato urtato da un furgone a Montagna, sopra Ora.



A. W., tredici anni, era finito rovinosamente a terra, l’altra sera, quando in sella alla sua mountainbike è stato urtato da un furgoncino.



Il tragico incidente è avvenuto sulla statale delle Dolomiti, nei pressi del campo sportivo di Castelfeder.



Il tredicenne era parso subito in condizioni gravissime e per trasportarlo velocemente all’ospedale di Bolzano era intervenuto l’elicottero.



La notizia ha scosso la comunità, che si stringe attorno alla famiglia della vittima.