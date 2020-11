A causa dell'andamento epidemiologico in Alto Adige, da sabato 14 a sabato 28 novembre, scatteranno misure più restrittive per la scuola e per le attività economiche. Si tratterà di un giro di vite che andrà ben oltre quanto previsto a livello nazionale per le zone rosse, cioè quelle di massima allerta.

Inoltre, scatterà la prossima settimana un grande piano che prevede il test covid (tampone rapido antigenico) su gran parte dalla cittadinanza: in tutto 350mila esami, per uno screening generale.

«Contro il virus dobbiamo passare all'offensiva, anticiparlo individuando dove circola di più il contagio per circoscriverlo. la situazione è molto seria e bisogna avviare nuove azioni per fermare l'epidemia. Si tatterà di un breve periodo con misure molto severe, lottare contro questa situazione pesante», ha spiegato il presidente della giunta, Arno Kompatscher.

Il numero uno della provincia autonoma ha precisato che sul fronte delle limitazioni delel attività economiche è in atto un confronto con le parti sociali, per individuare quali potranno proseguire, per esempio i cantieri essenziali, e quali saranno oggetto di sospensione.

A preoccupare, accanto allo sviluppo rapido dei contagi, è in particolare il ritmo di occupazione dei posti in ospedale e nelle terapie intensive, ormnai a livelli insostenibili.

Tra le nuove misure adottate, ci sarà il ritorno alla didattica a distanza anche per le prime classi della scuola media, mentre, per una settimana, l'insegnamento in presenza negli asili e nelle scuole elementari sarà limitato solo ai bambini i cui genitori svolgono lavori essenziali. Con le parti sociali è stato avviato un confronto per rivedere i protocolli in vigore e ridurre i contatti nell'ambito delle attività economiche e nel mondo del lavoro. Dalla fine della settimana, in tutta la provincia partirà anche una campagna di test antigenici a tappeto. Si prevede di effettuarne 350.000. Dopo di quesra si tornerà alle misure in vigore per le zone rosse.

Per quanto riguarda i dati della pandemia, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige segnala altri 5 decessi, avvenuti nelle ultime 24 ore, che portano a 350 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Aumenta anche la diffusione del contagio: Su 1.853 tamponi valutati, di cui 792 nuovi test, sono stati accertati 375 nuovi casi positivi. In Trentino, si registrano altri sei morti per coronavirus con 243 nuovi casi positivi a fronte di 2.388 tamponi analizzati.

Tra Alto Adige e Trentino il divario dei dati Covid è forte: la Provincia di Bolzano registra 111,2 nuovi positivi per 100 mila abitanti, mentre Trento appena 47,7 (dati del 9 novembre).

Solo la Valle d'Aosta ha un dato peggiore con 158,4 contagi.

L’elevata mobilità, dovuta sia al turismo che al transito delle merci, oltre al mancato rispetto delle regole di sicurezza da parte di tante persone sono fra le cause del forte sviluppo del contagio da coronavirus in Alto Adige secondo quanto ha riferito, in consiglio provinciale, il presidente Kompatscher.



Il Landeshauptmann ha anticipato all’assemblea che sabato 14 novembre entrerà in vigore una nuova ordinanza con nuove misure restrittive per la scuola e le attività economiche. Un passo obbligato, nonostante la Provincia sia stata più rigida di altre regioni nelle restrizioni adottate per questa fase della pandemia. «L’attuale ondata a livello europeo va però oltre quanto avevano previsto gli esperti, e anche in Francia, Spagna e Germania si discute l’adozione di nuove misure», ha spiegato Kompatscher sottolineando che «se ci fossero state in primavera le cifre attuali, sicuramente il sistema sanitario altoatesino sarebbe crollato».



Oltre alle ulteriori limitazioni dei contatti sociali, il presidente della Provincia ha parlato della campagna di 350.000 test antigenici che si intende effettuare su tutto il territorio provinciale.

Tutti i cittadini saranno invitati a sottoporsi a test e chi risulterà positivo dovrà poter andare in quarantena per migliorare la situazione attuale, sull’esempio di quanto fatto a Sesto dove da pochi giorni il tasso Rt è stato ridotta da 1,5 a meno di 0,5.



Il presidente della Provincia ha, infine, invitato i consiglieri a inviargli direttamente le loro proposte per la nuova ordinanza in via di definizione.