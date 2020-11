A causa dell’andamento epidemiologico in Alto Adige, da sabato 14 a sabato 28 novembre, scatteranno misure più restrittive per la scuola e per le attività economiche. Le ha decise la giunta provinciale, a seguito dello sviluppo dei contagi e dell’occupazione dei posti in ospedale e nelle terapie intensive.



Tra le nuove misure adottate, ci sarà il ritorno alla didattica a distanza anche per le prime classi della scuola media, mentre, per una settimana, l’insegnamento in presenza negli asili e nelle scuole elementari sarà limitato solo ai bambini i cui genitori svolgono lavori essenziali.



Con le parti sociali è stato avviato un confronto per rivedere i protocolli in vigore e ridurre i contatti nell’ambito delle attività economiche e nel mondo del lavoro.



Dalla fine della settimana, in tutta la provincia partirà anche una campagna di test antigenici a tappeto. Si prevede di effettuarne 350.000.



«Considerato lo sviluppo della situazione epidemiologica, questo anticipo delle restrizioni potrebbe però non essere sufficiente», ha detto il governatore Arno Kompatscher.

«I test antigenici rapidi a tappeto partiranno negli ultimi giorni della prossima settimana. L’obiettivo è di effettuarne 350.000, così da individuare i positivi asintomatici. Test a tappeto di queste dimensioni sono stati fatti per esempio in Slovacchia».



A preoccupare il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, non è solo l’incremento dei contagi, ma anche la situazione critica delle strutture ospedaliere. «In terapia intensiva abbiamo 77 posti solo per il Covid ed oltre la metà sono occupati. Possiamo aumentarli fino a 100, ma il limite è quello del personale medico ed infermieristico - ha spiegato Kompatscher - Tante persone hanno anche bisogno di cure ospedaliere ordinarie ed abbiamo circa 400 posti occupati tra gli ospedali e le cliniche private. Se avessimo avuto questa situazione in primavera, non avremmo retto».



Le nuove misure saranno varate con un’ordinanza in preparazione e saranno in vigore da sabato 14 a sabato 28 novembre. Per quanto riguarda la scuola, anche le classi di prima media passeranno alla didattica a distanza. Per una settimana, invece, i servizi per la prima infanzia, le scuole per l’infanzia ed elementari in presenza saranno riservati solo ai bambini i cui genitori svolgono lavori essenziali, ad esempio nella sanità o nella protezione civile.



Anche le attività economiche saranno ulteriormente limitate.

«Cercheremo di ridurre ancora di più i contatti sociali nell’economia e nel mondo del lavoro - ha spiegato Kompatscher - ma vogliamo salvaguardare le attività produttive per cui abbiamo già iniziato a confrontarci con le parti sociali sui protocolli da adottare. Già ce ne sono di efficaci, ma possiamo fare di più». Il presidente altoatesino ha citato ad esempio un intervento nei servizi mense o nei cantieri dove si potranno completare i lavori in corso ma non iniziarne di nuovi a meno che non siano d’urgenza.

L’ultimo passo saranno i test antigenici rapidi a tappeto che partiranno negli ultimi giorni della prossima settimana.

L’obiettivo è di effettuarne 350.000, così da individuare i positivi asintomatici. «Abbiamo l’esperienza dei comuni di Monguelfo e Sesto, dove con i test e le restrizioni alle scuole abbiamo portato l’indice Rt da 1,5 sotto lo 0,50. Dopo questi test, contiamo di tornare la settimana successiva ai livelli delle zone rosse», ha concluso Kompatscher.



Per quanto riguarda i dati della pandemia, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige segnala altri 5 decessi, avvenuti nelle ultime 24 ore, che portano a 350 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Aumenta anche la diffusione del contagio: Su 1.853 tamponi valutati, di cui 792 nuovi test, sono stati accertati 375 nuovi casi positivi. Il totale delle persone testate positive sale così a 14.084.



Inoltre, nella settimana compresa fra il 2 e l’8 novembre, il numero totale di nuove infezioni da Codiv-19 nelle scuole di lingua tedesca dell’Alto Adige è aumentato rispetto alla settimana precedente toccando quota 190. Altri 8 casi, nello stesso periodo, sono stati registrati nelle scuole in lingua ladina.



Il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha emesso un’ordinanza in base alla quale l’attività motoria può svolgersi entro una distanza massima dalla propria abitazione di 1.000 metri.



Una web app, sviluppata dal programmatore e fotografo bolzanino Walter Donegà, indica con un click sulla propria casa fin dove si può arrivare durante la corsetta oppure passeggiata serale con un cerchio sulla cartina digitale.

In Trentino, si registrano altri sei morti per coronavirus con 243 nuovi casi positivi a fronte di 2.388 tamponi analizzati. Salgono gli accessi nei reparti ospedalieri: i pazienti ricoverati sono al momento 318, di cui 28 in rianimazione. Un quarto circa dei nuovi contagiati ha più di 70 anni. I deceduti avevano tutti un’età superiore agli 80 anni: i decessi si sono verificati uno in una Rsa, tre all’ospedale di Trento e altri due in quello di Rovereto.

Nell’ultimo rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si precisa poco più della metà dei nuovi contagiati hanno sintomi ma è significativo anche il numero dei soggetti individuati dal contact tracing (117). I soggetti classificati pauci sintomatici sono 98 e vengono seguiti a domicilio; quelli afferenti al sistema delle Rsa sono 16 (solo uno sintomatico), cifra che comprende sia operatori sia ospiti.

L’Azienda sanitaria dà inoltre conto di altri 18 casi fra bambini e ragazzi in età scolare: le prossime ore diranno se le rispettive classi saranno messe in quarantena; ieri ce n’erano 280. Segnale positivo arriva invece dal fronte delle dimissioni: i pazienti guariti sono400, cifra che porta il totale da inizio pandemia a quota 7.998.



Tra Alto Adige e Trentino il divario dei dati Covid è forte: la Provincia di Bolzano registra 111,2 nuovi positivi per 100 mila abitanti, mentre Trento appena 47,7 (dati del 9 novembre).

Solo la Valle d’Aosta ha un dato peggiore con 158,4 contagi.

L’immunologo altoatesino Bernd Gaensbacher, interpellato dall’Ansa, commenta: «Il virus e la gente ovunque sono uguali, se registriamo differenze rilevanti nei dati di malati, decessi e ricoveri, allora le cause vanno cercate nei processi decisionali locali». Secondo Gaensbacher, «se adesso ci sarà il prospettato lockdown vero, che però dovrà essere anche controllato, la situazione tra due settimane sarà già in netto miglioramento. I danni per l’economia saranno comunque enormi.



Se invece andiamo avanti come prima, il sistema sanitario altoatesino a breve non sarà più funzionale». L’immunologo ribadisce l’importanza di un tracciamento veloce e di un isolamento rigido.



«L’Alto Adige doveva rendersi conto prima che il sistema non avrebbe funzionato. È anche colpa dei giornalisti non aver messo il dito nella piaga», aggiunge Gaensbacher. Che il virus può essere combattuto - a suo avviso - «lo dimostra Taiwan, che è una democrazia e non un regime, e che con 25 milioni di abitanti registra appena 580 casi e sette decessi».