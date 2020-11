Si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 17, anzichè alle ore 12.30, la tradizionale conferenza stampa della giunta provinciale altoatesina.



L’Alto Adige, da ieri zona rossa, presto potrebbe applicare un lockdown anche più severo di quanto previsto dal dpcm. Significa, fra l'altro, che potrebbe scattare da domani la didattica a distanza per tutti, comprese le scuole primarie altoatesine.



Preoccupa il costante aumento dei casi e la saturazione dei servizi ospedalieri, in area medica l’indice di occupazione dei posti è salito al 99%, critico anche il quadro delle terapie intensive impegnate oltre il 60% del potenziale.

Il presidente Arno Kompatscher, intervenendo al programma Rai "Radio anch'io", ha confermato che è in corso l'elaborazione di un giro di vite, peraltro già annunciato ieri. Il presidente ha fatto cenno sia allo scenario ospedaliero allarmante sia all'elevato tasso di positività dei tamponi (circa il 50%).

A questo punto è probabile che l'ordinanza venga emanata oggi e abbia effetto a far data da domani, mercoledì 11 novembre per un periodo di due settimane.

Resta da chiarire se oltre alla chiusura delle scuole si intende sospendere anche qualche tipo di attività produttiva.

«Non abbiamo alternative, altrimenti collassa l’intero sistema sanitario», ha detto ieri l’assessore alla sanità Thomas Widmann.



«I danni collaterali sarebbero devastanti, se gli ospedali non dovessero più garantire chemioterapie e interventi chirurgici. Siamo oltre il tempo massimo, i campanelli d’allarme non possono più essere ignorati. A marzo abbiamo chiuso tutto con 42 casi Covid in Alto Adige, ora registriamo 750 nuovi contagi al giorno e c’è ancora chi non capisce e si lamenta delle restrizioni», ha aggiunto.



Alla luce della crescita dei contagi da covid-19 e delle nuove misure di sicurezza, tutti gli appuntamenti riservati ai media non avverranno più in presenza, ma solamente in modalità virtuale.



Le principali decisioni assunte dall’esecutivo di Palazzo Widmann saranno illustrate dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, dall’assessore alla salute Thomas Widmann e dall’assessore alla protezione civile, Arnold Schuler.