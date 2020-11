È sempre più pesante il bilancio della pandemia in Alto Adige: oggi, martedì, l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri 5 decessi, avvenuti nelle ultime 24 ore, che portano a 350 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Aumenta anche la diffusione del contagio: Su 1.853 tamponi valutati, di cui 792 nuovi test, sono stati accertati 375 nuovi casi positivi. Il totale delle persone testate positive sale così a 14.084.

Oggi è attesa una nuova ordinanza provinciale che dovrebbe prevedere un'ulteriore stretta, con la chiusura di tutte le scuole.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 331 (11 in più rispetto ad ieri) e 96 (5 in più) nelle strutture private convenzionate. In terapia intensiva sono ricoverate ora 37 persone (ieri erano 41), mentre 113 persone (numero invariato) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 8.144, delle quali 16 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 5.071 (121 in più) ai quali si aggiungono 1.072 persone (9 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. (ANSA).

Nella settimana compresa fra il 2 e l’8 novembre, il numero totale di nuove infezioni da Codiv-19 nelle scuole di lingua tedesca dell’Alto Adige è aumentato rispetto alla settimana precedente toccando quota 190. Altri 8 casi, nello stesso periodo, sono stati registrati nelle scuole in lingua ladina.

Nelle scuole materne tedesche, sono stati rilevati 21 nuovi casi di infezione, di cui 14 riguardano gli educatori, quattro non insegnanti e tre bambini.



Nelle scuole elementari di lingua tedesca sono stati registrati 77 nuovi casi di infezione (25 insegnanti, tre non insegnanti e 49 bambini). Dalle scuole medie sono stati segnalati 41 nuovi casi di infezione (14 insegnanti, 2 non insegnanti e 25 bambini), dalle scuole superiori 29 (4 insegnanti, 4 non insegnanti e 21 allievi) e delle scuole professionali 22 (8 insegnanti, 3 non insegnanti e 11 allievi).



In relazione ai nuovi casi di infezione si sono dovute attivare 187 nuove quarantene nelle scuole materne, 314 nelle scuole primarie, 149 nelle scuole secondarie, 144 nelle scuole secondarie e 76 nelle scuole professionali.



Nelle scuole dell’infanzia delle vallate ladine, i casi di Covid-19 sono stati tre: due hanno riguardanto le collaboratrici pedagogiche e uno ha riguardato un bambino. Quattro nuovi contagi nelle scuole primarie (2 insegnanti e 2 alunni), nessun caso nelle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), mentre nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) è stato registrato un caso di positività da parte di un insegnante.



In totale, sono 23 le persone poste in stato di quarantena preventiva: 17 nelle scuole dell’infanzia (12 bambini, cinque insegnanti), quattro nelle scuole elementari (tutti alunni), e due nelle scuole medie (un alunno e un insegnante).