A Bolzano l’attività motoria potrà svolgersi entro una distanza massima dalla propria abitazione di 1.000 metri. Il chiarimento viene da un’ordinanza del sindaco Renzo Caramaschi, che entrerà in vigore da domani fino al 22 novembre.

«È stata individuata una distanza massima dalla propria abitazione - prosegue la nota - per definire il concetto di prossimità, dando certezza alla prescrizione provinciale, nel prevalente interesse alla salute sia individuale che pubblica tenendo conto dell’alta densità della popolazione del comune di Bolzano».

Durante il confinamento della primavera scorso quello della distanza da casa per le passeggiate era stato un tema controverso e spesso opaco dal punto di vista normativo, con smarrimento della popolazione o anche con iniziative per suggerire alle autorità (fu il caso di alcuni magistrati valdostani) di modulare diversamente le misure a seconda del tipo di territorio, se urbano o rurale o montuoso, se grande città o piccolo paese eccetera.

L'ultimo dpcm varato dal premier Conte prevede per le passeggiate, in zona rossa o arancione, il limite della "prossimità" all'abitazione, mentre l'attività sportiva si può svolgere sull'intero territorio comunale, purché esclusivamente su base individuale e all'aperto: una novità significativa rispetto al divieto previsto durante la quarantena di marzo e aprile che aveva visto molti medici lanciare l'allarme per gli effetti negativi sulla salute e sul sistema immunitario della sedentarietà forzata.

Per la cronaca, la distanza indicata a Bolzano ricalca quella individuata in Francia per le passeggiate, sia per l'attuale confinamento sia per quello precedente: un raggio di un chilometro dall'abitazione.