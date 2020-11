Ancora segnali negativi dalla provincia di Bolzano sulò fronte Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.961 tamponi Covid-19. Sono stati registrati 712 nuovi casi positivi.

Quattro i decessi che portano il numero dei decessi complessivi per Covid a 330 da marzo a oggi.

Il numero delle persone positive al coronavirus sale a 11.571. Sono 270 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 86 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 89 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Sale ancora il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 35.

Sono 7.309 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 23 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. In totale sono oltre 5200 i pazienti considerati guariti dal covid in Alto Adige, questi i dati diffusi dall’Azienda sanitaria.

