Un nuovo decesso provocato dal Covid 19 si registra in Alto Adige, mentre sono 495 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 2.546 tamponi (1.063 sono i nuovi test. Il totale dei positivi da inizio epidemia sale così a 9.848. Il totale delle vittime è di 320.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 219 (4 in meno rispetto ad ieri), e nelle strutture private convenzionate 68 (2 in meno).

In isolamento nella struttura di Colle Isarco si trovano 83 pazienti (uno in meno). In terapia intensiva sono ricoverati 28 pazienti (5 in più rispetto ad ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.474 (ieri erano 7.735). I collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test sono 368, doi cui 231 guariti. I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi sono 21 (15 guariti).